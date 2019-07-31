Вирок бойовику Рафаелю Лусваргхі вступивши в законну силу

Вступивши в законну силу вирок громадянину Федеративної Республіки Бразилія Рафаелю Лусваргхі, якого засуджено до 13 років позбавлення волі за обвинуваченням в участі у діяльності терористичних організацій «ЛДНР» та не передбачених законом збройних формувань.

Про цей йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Таке рішення Дніпровський апеляційний суд ухвалив на засіданні у середу, 31 липня 2019 року, під час розгляду апеляційної скарги, поданої стороною захисту.

У ході судового засідання обвинувачений Рафаель Лусваргі заявивши клопотання про відмову від апеляційної скарги, у зв’язку з чим Дніпровським апеляційним судом ухвалено рішення про закриття апеляційного провадження.

Згідно законодавства, винесення судом такої ухвали тягне за собою набрання законної сили судовим рішенням, що було оскаржене в апеляційному порядку.

Рішення апеляційної інстанції у свою чергу оскарженню не підлягає.

Після засідання суду обвинувачений Рафаель Лусваргі відбув у місця відбування покарань.

Нагадаємо, 2 травня 2019 року за підтримання державного обвинувачення прокуратурою міста Києва Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав Рафаеля Лусваргхі винним за ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України та засудив до 13 років позбавлення волі.

При виконанні вказаного вироку обвинуваченому буде зараховано рядків, проведений ним під вартою станом на 2 травня.