Чому президент починає діяти впевнено — Доній

Під час передвиборної кампанії у Володимира Зеленського та його команди ще не було жодної концепції поведінки по відношенню до окупованих Донбасу та Криму. Тоді Зеленський дуже технологічно обходив питання, що стосуються не лише геополітики, але і в цілому життєдіяльності країни. Очевидно, що усвідомлення викликів відбувається тільки зараз під впливом найближчого оточення, так і подальшого — ймовірних союзників.

На першому етапі Зеленським був зроблений хід, який став продовженням діяльності попередньої влади щодо окупованого Донбасу. Зокрема, знову був призначений Леонід Кучма головою української делегації в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі. Тоді багато що свідчило про можливість повторення шляху Петра Порошенка. Нагадаю, що Мінські домовленості були персональним погодженням Порошенко і Путіна позицій по окупованих територіях. Ми можемо підозрювати, що рішення про повернення Кучми приймалося Зеленським під впливом не Порошенко, а Пінчука, зустріч з яким у нього відбулася напередодні. Тому в цьому плані була небезпека повторення програшного поведінки Петра Порошенка. Подальші кроки, можна підозрювати, почали здійснюватися не стільки під впливом внутрішніх факторів, скільки під впливом зовнішніх факторів. Адже почастішали повідомлення про ймовірності персональної зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Нещодавно між ними відбулася телефонна розмова, що важливо для України.

У той же час посилилися ініціативи з боку особисто Зеленського щодо зміни програшних для України переговорних форматів — і мінського, і нормандського. Все те, що раніше говорили експерти про необхідність залучення Сполучених Штатів Америки і Великобританії в якості переговірників, нарешті були почуті. Зрозуміло, що таке розширення кола переговірників без згоди Вашингтона і Лондона не може відбутися відразу. І, як ми бачили, ці пропозиції зустріли досить холодний прийом, тобто згода від цих держав не було отримано. Але важливо тут те, що була чітко вказана позиція України. І ця позиція була відмінною від позиції Порошенко, який, нагадаю, півтора року не призначав посла у Великобританії і не наважувався говорити про будапештський форматі переговорів (тобто із залученням США і Великобританії). Тому, принаймні в риториці став помітним геополітичний дрейф України від орієнтації на Євросоюз до орієнтації на Сполучені Штати. Це — лише натяки, але, можливо, саме з цим пов’язано посилення впевненості, яка з’являється у Зеленського.

І мова йде не тільки про заяви, але і про дії. Зокрема, недавній приклад — затримання російського танкера «NEYMA», який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці в минулому році. З останнього — Роман Безсмертний заявив, що Зеленський вилучив Медведчука з Мінських переговорів. А включив кума Путіна в цей переговорний процес в свій час ніхто інший, як Порошенко. Медведчук — це людина, в якому зацікавлений Путін і який є провідником інтересів і поглядів «господаря Кремля» в Україні.

Отже, посилення позицій Зеленського стало помітним в геополітичному питанні. У зв’язку з чим це сталося? Поки іншою версією, ніж інтенсифікація відносин з США, у мене немає. Якщо аналізувати окремі заяви про політику щодо окупованих територій, які вже звучали від нової влади … Леонід Кучма відразу після повернення його Зеленським у мінський переговорний процес сказав, що Україна задумається про зняття блокади ОРДЛО. Зате буквально днями представник президента в АР Крим Антон Кориневич висловився про те, що водна блокада Криму є правильним заходом і буде зберігатися.

Мінський процес був неправильним з самого початку. Шкода, що Україна так і не наважилася сказати про це. Попередня Верховна Рада була абсолютно імпотентною в плані відсутності власної позиції і повністю підпорядковувалася Порошенко. Будь-яких підстав стверджувати, що нова Верховна Рада буде самодостатньою, також немає. Тому при всій критиці цього процесу доводиться спостерігати за ним з боку. Мінський процес від початку є рішенням двох президентів Росії і України.

Підсумовуючи вище сказане, можна згадати надію Володимира Зеленського, висловлену на початку липня під час спільної прес-конференції з Дональдом Туском — надія на те, що через рік у нас вже не буде війни. Оптимізм у політиків — це добре. Але всі реляції попередньої влади (нагадаю, що деякі депутати від БПП стверджували, що окуповані «ЛНР» і «ДНР» будуть повернуті в 2018 році) залишились просто словами.

До того ж, дивлячись, що вважати завершенням війни. Якщо мова йде про умовний перемир’я з відсутністю стрільби на лінії розмежування, то теоретично це можливо. Але було б можливим, якщо б на лінії розмежування стояли не українські війська, але і ще якісь допоміжні структури ООН або НАТО. У теорії це можливо. Якщо ж вважати завершенням війни вирішення долі окупованих територій (мені здається, що це більш правильно), то потрібна або згода України на те, що всі окуповані території — російські, а це неприпустимо (на щастя, жодна політична сила в Україні не ставить так питання і не налаштована на поразку), або повернення територій. Однак повернути окуповані території Донбасу і Крим за один рік неможливо. Ніяких підстав сподіватися на це немає, тому не варто плекати ілюзій на цей рахунок.

Олександр Доній