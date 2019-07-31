У Києві затримали крадія, який викрав із квартири шуби та алкоголь

У столиці затримали зловмисника, який викрав із квартири верхній одяг, алкоголь та техніку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Так, 31 липня, близько 13:00, до чергової частини управління поліції зателефонувала жінка. Вона повідомила, що її квартиру на вулиці Олеся Гончара обікрали.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативну група, співробітники карного розшуку та кінологи. Слідчі провели огляд місця події та опитали потерпілу.

Оперативники Шевченківського управління поліції затримали зловмисника. Ним виявився 20-річний киянин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. У правопорушника вилучили речові докази – речі, які впізнала заявниця. Зокрема шуби, пляшку колекційного вина та електрону техніку.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.