У Росії актора «Современника» заарештували на 8 діб за відео, в якому він вдавав п’яного поліцейського

У Москві на вісім діб заарештували актора театру «Современник», який знявся у відео в ролі п’яного співробітника ДАІ, повідомляє агентство «Москва» з посиланням на прес-службу МВС міста.

У відомстві заявили, що 37-річний актор своєю поведінкою «дискредитував органи внутрішніх справ РФ». У результаті чоловікові інкримінували дрібне хуліганство (ст. 20.1 КоАП) та незаконне носіння поліцейської форми (ст. 17.12 Кпап), після чого заарештували.

Режисер театру Михайло Єфремов повідомив «МБХ медіа», що заарештованим є актор Дмитро Смолев. Вчора актор повинен був грати д’артаньяна в одній з постановок, однак його затримали перед самим спектаклем. У результаті роль д’артаньяна довелося грати іншому актору.

«У них немає почуття гумору, у органів. Бездушні дебіли. <…> Це смішно, вони не зрозуміли гумору!», — сказав Єфремов.