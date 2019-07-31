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Холодницький направив до суду апеляційну скаргу по справі мера Одеси

31.07.2019

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок Малиновського районного суду Одеси стосовно мера міста Геннадія Труханова та пов’язаних з ним осіб у справі про розкрадання 92 млн гривень при купівлі адмінкорпусу колишнього заводу «Краян». Про це повідомляє прес-служба САП.

Прокурори встановили достатньо підстав для його скасування (неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам, істотне порушення вимог КПК). Крім того, прокурори, які підтримували обвинувачення, вийшовши з відпустки, після ознайомлення з повним текстом вироку, подадуть доповнення до апеляційної скарги.

Суд у вироку навіть не прийняв рішення з приводу виробництва щодо юридичної особи — ТОВ «Еліт Девелопмент», що є обов’язковим при прийнятті виправдувального вироку відповідно до ч. 4 ст. 374 КПК. Після судових дебатів до нарадчої кімнати судді знаходилися менше, ніж зачитували вирок, зумівши за три робочих дні оцінити близько сотні томів доказів і написати більш 370 сторінок вироку. При цьому анонс про вихід суду з нарадчої кімнати для оголошення вироку з’явився вранці третього робочого дня перебування в нарадчій кімнаті.

Нагадаємо, в квітні Вища рада правосуддя прийняв остаточне рішення про звільнення слідчого судді Солом’янського районного суду Києва Людмили Кизюн з посади. Раніше суддя зняла арешт з 92 млн гривень, які фігурують у справі «Європейської мерії».

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