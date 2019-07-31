Близька знайома Шойгу заробила ₽6,5 млрд на операціях з Міноборони і МНС

Видання The Insider опублікувало матеріал про близької знайомої міністра оборони РФ Сергія Шойгу Олені Шебуновой, заробила завдяки своїм зв’язкам з чиновником мільярди рублів на контрактах з МНС і Міноборони.

Як стверджується в матеріалі, в свій час Шебунова працювала стюардесою на літаку МНС і супроводжувала Шойгу, який тоді очолював міністерство, в службових відрядженнях. За даними The Insider, відносини Шойгу і Шебуновой тривали до 2017 року.

Після близького знайомства з міністром справи Шебуновой пішли в гору. Наприклад, вона придбала автомобілі Mercedes-Benz і золотистий Lexus RX 330. Останнє придбання — Mercedes-Benz GLS 350D 4МАТІС (ринкова ціна близько 6 млн рублів). Також у Шебуновой є квартира у Рубльовського шосе. І маєток вартістю 1,5 млрд рублів в селищі Жуковка, по сусідству з Ротенбергами. У статті говориться, що земельна ділянка під маєток Шебуновой дістався від Михайла Кочеткова — одного з великих підрядників Міністерства оборони Росії. Крім того, Шебунова стала власницею дорогого ресторану на Мінській вулиці.

«Свої мільярди Шебунова заробила на угодах зі структурами Шойгу», — йдеться в матеріалі. Так, у 2014 році вона стала співвласником петербурзького ТОВ «Спецстройконструкция». У тому ж році підприємство взяло в лізинг у ЗАТ «Спецбуд-Лізинг» виробничі лінії для виготовлення легких сталевих конструкцій. («Спецбуд-Лізинг», дочірнє підприємство ФГУП «ГВСУ № 14», підвідомчої Міноборони). Після цього фірма Шебуновой стала постачати того ж військовому відомству (але вже через інший ФДУП — «ГВСУ № 12») оздоблювальні матеріали для будівництва військових містечок. Виступивши тим самим лише «прокладкою» між двома військовими підприємствами.

Як з’ясувалося в результаті процесу в Арбітражному суді, по лізингу компанія зі структурами Міноборони при цьому навіть не розплатилася. Але до того часу Шебунова вже встигла вийти з числа засновників ТОВ. Зараз 100% фірми, яка перестала платити за оренду офісу, записані на якогось Шерзода Мелиева. Людина з таким ім’ям працює в Петербурзі таксистом.

Держконтракти отримують і інші афілійовані з Шебуновой компанії. Наприклад, до серпня 2018 року їй належали 30% в ТОВ «Ліфтові інновації». На послугах московського Центру управління міським майном та іншими держустановам воно отримало 60 млн рублів. Також Шебуновой було засновано і (ліквідоване восени минулого року) ТОВ «Фениксконсалтгрупп». Директором у неї працювала Наталія Бондаренко, яка через свою фірму «АФК» надає послуги з прибирання приміщень та прилеглої території гуртожитків Академії управління МВС Росії.

Інший діловий партнер Шебуновой — Володимир Павлів. Павлов в жовтні минулого року очолив АТ «Воєнторг», яке забезпечує Міноборони послугами по харчуванню та шиттю військової форми. Також «Воєнторг» відповідальний за роботу перукарень, ательє, пралень і лазень в гарнізонах.

Крім цього до 2016 року Шебунова була співзасновником ТОВ «Лега-Харчовик», до недавнього часу нею формально володіла 81-річна Галина Ахметова, яка також очолює ГУП «Харчовик». На контрактах по забезпеченню харчуванням структур Міноборони і МНС фірма заробила понад 120 млн рублів.

Чоловік Ахметової (або його повний однофамілець) — Трофимов Володимир Васильович — також пов’язаний з Міноборони. Він заснував торгово-будівельну компанію «Ост-Вест», яка була підрядником Головного військово-будівельного управління № 1.

За підрахунками The Insider, пов’язані з Оленою Шебуновой фірми виручили на операціях з Міноборони і МНС як мінімум 6,5 млрд рублів.