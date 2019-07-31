Марш Захисників України відбудеться окремо від ходи, ініційованої Зеленським

Анонсований учасниками АТО Парад 2019: Марш Захисників України все одно відбудеться 24 серпня попри ініціативу Офісу президента провести на День Незалежності “Ходу Гідності”.

Про це повідомляє Прямий з посиланням на ініціативу “Захисти Україну”.

Учасники ініціативи вважають таку запізнілу реакцію ОП тим, що, побачивши негативне реагування суспільства на скасування параду, команда нового президента вирішила гібридно вийти з ситуації й провести аналогічний вже анонсованому ветеранами марш.

“Подібні ініціативи не стануть на заваді Маршу Захисників України. Ми активно готуємося, вже створили оргкомітет, і ветерани вийдуть на центральні вулиці столиці, а що там будуть робити від Офісу Президента – це їх справа”, – відзначає один з ініціаторів параду ветеран батальйонів “Гарпун” і “Київська Русь” Павло Білоус.

Відзначимо, що до оргкомітету Маршу увійшли: Павло Білоус, Антон Колумбет, Євген Дикий, Олексій Середюк, Дмитро Лінько, Роман Федчук, Олександр Погребиський, В’ячеслав Зінкевич і ще багато відомих представників ветеранських та волонтерських об’єднань.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 28-ї річниці незалежності України. У тексті документу немає жодного слова про проведення військового параду у Києві на честь святкування 28-ї річниці Дня незалежності України.

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