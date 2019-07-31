На окупованому Донбасі російські паспорти видають не кожному — Черниш

ФСБ Росії ввела додаткові перевірки при видачі паспортів РФ жителям окупованих територій сходу України. У відомстві вважають, що надання громадянства бойовикам може бути небезпечним для російського суспільства. Про це в ефірі Прямого заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

За його словами, деякі співробітники ФСБ пишуть доповідні записки про це своєму керівництву.

«Тому зараз ввели додаткові перевірки. Тобто спочатку говорили, що ми вам повыдаем паспорта, а тепер обмежили», — сказав Черниш.

За інформацією міністра, першими отримали паспорти «функціонери окупаційних адміністрацій», а звичайні жителі нібито вже сумніваються в доцільності отримання російського громадянства