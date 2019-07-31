У Харкові вандали знову облили фарбою пам’ятний знак УПА

У Київському районі Харкова в середу, 31 липня, невідомі знову облили фарбою пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Про інцидент поліцейським повідомили в 14:25. Правопорушення знову сталося в Молодіжному парку. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції.

Інформацію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. В даний час правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб правопорушників та їх місцезнаходження.