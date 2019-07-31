Під Києвом поліція знайшла дітей, які йшли в Житомирську область

У середу, 31 липня, на 19-му кілометрі траси Київ — Чоп патрульні знайшли двох дівчаток 8 і 9 років, які йшли пішки в Житомирську область. Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Київської області в Facebook.

Під час патрулювання поліцейські помітили дітей, які йшли вздовж дороги без супроводу дорослих. Як з’ясувалося, поки їхня мама була на роботі, дівчаткам стало нудно і вони вирішили відправитися до бабусі, яка живе в Житомирській області.

«Як виявилося, поки їхня мама була на роботі, дітям стало сумно. Однак вони знають адресу бабусі, яка проживає в Житомирській області. Також діти вже вміють користуватися смартфонами і навігаторами. А значить, вирішили піти пішки до бабусі з допомогою карти на телефоні», — розповіли патрульні.

Поліцейські дізналися телефон мами і повідомили їй про мандрівниць. Жінка приїхала на місце і забрала дівчаток.

«Шановні батьки, слідкуйте за своїми дітьми! Їх цікавість не знає меж, і можливостей вистачає, а значить, можна очікувати чого завгодно. Тільки ви відповідаєте за їх здоров’я і благополуччя», — попросили в поліції.