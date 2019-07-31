«Слуга народу» заплатила «1+1» третина всіх виборчих грошей

На виборчу кампанію партія «Слуга народу» зібрала 114,65 мільйона гривень.

Про це свідчить її остаточний фінансовий звіт про використання коштів виборчого фонду, оприлюднений на сайті ЦВК.

Громадський рух «Чесно» вказує, що більшість з цієї суми – понад 93 мільйони – направили на агітацію на телебаченні.

З них до 43,2 мільйона заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу «1+1 Media», акціонером якого є Ігор Коломойський.

Телеканали «ICTV», «Новий канал» та «СТБ» з холдингу Віктора Пінчука «StarLightMedia» отримали трохи більше 19,7 мільйона гривень.





ТРК «Україна» Ріната Ахметова віддали 16,6 мільйона, а телеканалу «Інтер» Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна – 16,3 мільйона.

«Слуга народу» заплатила ТОВ «СЕ МЕДІА» за зовнішню рекламу 16,99 мільйона рублів.

На агітацію на радіо було витрачено майже 3 млн гривень.

Інші гроші пішли на інтернет-рекламу, друковану агітацію, сувеніри, агітацію в друкованій пресі, організацію агітаційних заходів.