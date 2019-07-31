Понад €2 млн компенсації виплатила Україні РФ за брудну нафту

В Укртранснафті додали, що розмір компенсації визначається згідно з додатковою угодою до чинного договору, розповідає 5 канал.

Прес-служба “Укртранснафти” на своїй сторінці у Facebook повідомила про отримання від ПАТ “Транснефть” частини компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за постачання нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу “Дружба”.

“Укртранснафта отримала від Транснефті частину компенсації в розмірі понад €2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу Дружба. Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні”, – йдеться в тексті повідомлення.

В Укртранснафті додали, що розмір компенсації визначається згідно з додатковою угодою до чинного договору на транзит та залежить від періоду резервування російською компанією потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки.

Також читайте: ПОГАНІ ЗВИЧКИ: У ТРУБОПРОВІД «ДРУЖБА» ЗНОВУ ПОТРАПИЛА «БРУДНА» НАФТА

Нагадаємо, що про постачання некондиційної нафти з Росії білоруська компанія “Білнафтохім” заявила 19 квітня. Тоді постачання нафти було припинено. Міністерство енергетики Росії визнало, що нафта була забруднена дихлоретаном. Загальний обсяг “брудної” нафти становить до 5 млн тонн. Російська компанія “Транснефть” заявила, що забруднення стало результатом умисних дій. Порушено кримінальну справу, затримано чотирьох осіб – керівників компаній, які, як стверджується, зливали забруднене паливо у трубопровід на одному з вузлів у Самарській області.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!