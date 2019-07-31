Партія Порошенка витратила на кампанію 100 мільйонів грн

Партія колишнього президента України Петра Порошенко «Європейська солідарність» офіційно витратила на парламентську кампанію майже 100 мільйонів грн.

Про це повідомили активісти громадського руху «ЧЕСНО»

Відзначається, що вони проаналізували остаточний звіт політичної сили. З’ясувалося, що «Європейська солідарність» витратила на виборчу кампанію 99,5 мільйона грн.

Крім того повідомляється, що всі кошти до виборчого фонду надійшли від партії Петра Порошенка, а внесків від фізичних або юридичних осіб не було.

Також згідно з офіційним звітом, «Європейська солідарність» направила 6,6 мільйона грн на рекламу в соціальних мережах. На думку активістів, гроші були витрачені на рекламу в Facebook.

На телерекламу партія витратила 64,14 мільйона грн.

«„ЄС“ рекламували і на регіональних телеканалах, а також на „СТБ“, „5 каналі“, ICTV, „Новому каналі“, „24 каналі“», — йдеться в повідомленні.

У звіті «Європейської солідарності» також є інформація про витрати на організацію концертів та оренду приміщень для проведення зустрічей.