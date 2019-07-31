У Харкові чоловік убив себе болгаркою під час ремонту квартири

На селищі Жуковського в результаті нещасного випадку загинув 64-річний харків’янин

Трагедія сталася на вулиці Шишковской в Київському районі міста.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області, під час проведення ремонту, працюючи з «болгаркою», чоловік не дотримувався заходів особистої безпеки, у результаті чого від електропили відлетів диск і пошкодив йому голову.

Чоловік отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям та помер.

Тіло загиблого направлено в морг.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою «нещасний випадок».