На Дніпропетровщині в школі впав дах

У школі міста Кам’янське Дніпропетровської області обвалився дах. Бетонний карниз впав прямо на фасад, розгромивши поріг і навіс. Про це у вівторок, 30 липня, повідомило місцеве видання 34 канал.

На території школи у момент аварії працювала прибиральниця. Вона не постраждала, проте тепер батьки бояться у вересні відправляти дітей в цю школу.

Залишки обваленої карниза рятувальники вивозили трьома вантажівками. Очевидцем цього став батько дівчинки, яка навчається у цій школі.

«Якщо б це було перше вересня-це була б страшна трагедія. Тобто, реально чисте везіння», — вважає батько школярки.

Директор школи повідомив, що обвалення сталося вранці, як тільки прибиральниця встигла зайти в будівлю. Центральний вхід буквально завалило бетоном.

Капітальний ремонт даху тут проводили чотири роки тому. Зараз міські чиновники встановлюють підрядну організацію, яка ремонтувала дах кілька років тому. Кажуть, підрахують суму збитку і передадуть справу до прокуратури.