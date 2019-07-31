З + К+ Б проти Кличка — експерт

Я вже писав про те, що звалити Кличко швидко, грубим навалом, нахрапом, спробою взяти боксера на переляк з допомогою кримінальних справ Зеленський, Коломойський і Богдан, мабуть, не зможуть. Попереду нелегка війна, кінцевий результат якої далеко не ясний.
Таку думку озвучив сьогодні політичний та економічний експерт Андрій Головачов.
Мова йде про боротьбу за Київ, і тут Кличко може консолідувати навколо себе всіх супротивників зазначеної вище трійці.
Гройсман вже підтримав Кличко, вчасно пішовши у відпустку, зірвавши тим самим голосування уряду щодо звільнення Кличка з посади керівника КМДА.
Сам Кличко одразу ж після брифінгу Богдана, написав жорсткий відповідь на своїй сторінці у ФБ і рвонув в штати … до адвоката Трампа Джуллиани, який, як відомо, прямо вимагав від української влади заарештувати Коломойського, як небезпечного злочинця.
Той факт, що Джуллиани погодився прийняти Кличко, про що говорить. Боюся, З+К+Б недооцінила Віталіка.
Якщо трійця не зможе звільнити Кличка з посади КМДА ще протягом трьох місяців, тобто до формування нового уряду, то позиції Кличка сильно зміцняться, а ЗКБ почнуть слабшати.
Але в будь-якому випадку Кличко подасть в суд. Тут можливі два варіанти:
1. Кличко виграє суд і рейтинг Зе обвалюється.
2. Зе тисне на суд, затягує процес і його рейтинг … обвалюється ще сильніше.
Якщо Кличко закусит вудила, проявить волю і витримку, і його підтримає Порошенко і навіть Тимошенко, то ЗКБ можуть мати не малі проблеми ще не раз пошкодують, що вплуталися в цю історію.
Тупа боротьба за владу і потоки — це завжди найшвидший шлях до остаточної поразки.
Якщо Зе захопиться метушнею за владу, а не за ідеї і принципи, то його зірка швидко закотиться.
Часи вже такі.