З + К+ Б проти Кличка — експерт

Я вже писав про те, що звалити Кличко швидко, грубим навалом, нахрапом, спробою взяти боксера на переляк з допомогою кримінальних справ Зеленський, Коломойський і Богдан, мабуть, не зможуть. Попереду нелегка війна, кінцевий результат якої далеко не ясний.

Таку думку озвучив сьогодні політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

Мова йде про боротьбу за Київ, і тут Кличко може консолідувати навколо себе всіх супротивників зазначеної вище трійці.

Гройсман вже підтримав Кличко, вчасно пішовши у відпустку, зірвавши тим самим голосування уряду щодо звільнення Кличка з посади керівника КМДА.

Сам Кличко одразу ж після брифінгу Богдана, написав жорсткий відповідь на своїй сторінці у ФБ і рвонув в штати … до адвоката Трампа Джуллиани, який, як відомо, прямо вимагав від української влади заарештувати Коломойського, як небезпечного злочинця.

Той факт, що Джуллиани погодився прийняти Кличко, про що говорить. Боюся, З+К+Б недооцінила Віталіка.

Якщо трійця не зможе звільнити Кличка з посади КМДА ще протягом трьох місяців, тобто до формування нового уряду, то позиції Кличка сильно зміцняться, а ЗКБ почнуть слабшати.

Але в будь-якому випадку Кличко подасть в суд. Тут можливі два варіанти:

1. Кличко виграє суд і рейтинг Зе обвалюється.

2. Зе тисне на суд, затягує процес і його рейтинг … обвалюється ще сильніше.

Якщо Кличко закусит вудила, проявить волю і витримку, і його підтримає Порошенко і навіть Тимошенко, то ЗКБ можуть мати не малі проблеми ще не раз пошкодують, що вплуталися в цю історію.

Тупа боротьба за владу і потоки — це завжди найшвидший шлях до остаточної поразки.

Якщо Зе захопиться метушнею за владу, а не за ідеї і принципи, то його зірка швидко закотиться.

Часи вже такі.