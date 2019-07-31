Ремонтом двох аварійних ділянок тепломереж у столиці за 59,7 млн гривень займеться компанія “близька” до Науменко і Пантелєєву

КП “Київтеплоенерго” в липні 2019 року віддала два підряду на ремонт аварійних ділянок тепломереж в Києві ТОВ “Будівництво технології системи”.

Загальна вартість двох капітальних ремонтів – 59,7 млн гривень. Ремонтувати тепломережі буде компанія, яку раніше підозрювали в розкраданні грошей на енергозбереження, що надаються НЕФКО та ЄБРР через КП “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва”. Схоже, ця фірма також дуже близька до директора Департаменту РКІ КМДА Дмитра Науменка та заступник голови КМДА Петру Пантелєєву.

Як стало відомо KV оголошень з публічних закупівель “Prozorro”, КП “Київтеплоенерго” (*) в кінці липня 2019 року уклало два договори на виконання будівельно-монтажних робіт з ТОВ “Будівництво технології системи” (ТОВ “СТС”, **). Загальна вартістю договорів на момент їх укладення склав 59 млн 732,940 тис. гривень.

Згідно з оголошенням “Prozorro”, 25 липня 2019 року КП “Київтеплоенерго” з даними ТОВ уклало договір №1795/31-19 загальною вартістю 53 млн 576,546 тис. гривень з ПДВ. За ці гроші ТОВ “СТС” повинно провести будівельно-монтажні роботи по об’єкту “Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ревуцького, 25А до ж/д по вул. Ревуцького, 23, 21, 27, 25, вул. Вербицького, 4А, 4Б, 4, 6А, 8, 8А, 10А, 8Б, вул. Тростянецької, 2, 4/2 м. Києві”. Строк виконання даного ремонту встановлений “не пізніше 1 жовтня 2019 року”. Термін дії договору закінчується 31.12.2019 року.

Наголошується, що фінансування робіт та обладнання здійснюється за рахунок коштів бюджету Києва. Зокрема, на закупівлю матеріалів підрядчику передбачено виплатити аванс у розмірі 30% від ціни договору (16 млн 72,963 тис. гривень з ПДВ).

16 липня 2019 року, за даними “Prozorro”, КП “Київтеплоенерго” з ТОВ “СТС” уклало договір №1735/31-19-1. В термін до 1 жовтня 2019 року дане ТОВ необхідно виконати будівельно-монтажні роботи по об’єкту: “Капітальний ремонт аварійної ділянки теплових мереж від ЦТП на вул. Ш. Алейхема, 22 до ж/д Ш. Алейхема, 22, 24, 26/23 в Києві”. Вартість договору склала 6 млн 15,768 тис. гривень з ПДВ. Також для даного виду робіт договором передбачено здійснити передоплату підрядникові у розмірі 30 % (1 млн 804,730 тис. гривень з ПДВ) від загальної вартості. За авансові гроші протягом 3-х місяців “СТС” має закупити матеріали для виконання робіт.

За даними інформаційно-аналітичної системи YouControl, ТОВ “Будівництво технології системи” (раніше ТОВ “СТС-Сервіс ЛТД”) було зареєстровано 19.12.2007 року. З 24.04.2015 року компанією керує Дмитро Ніжнік. Статутний капітал ТОВ “СТС” – 4 млн гривень. Засновник та кінцевий бенефіціар компанії – Наталія Володимирівна Михальонка. Станом на 26.05.2016 року в бенефіціарів даного ТОВ значилися: Сергій Олександрович Костирко (розмір внеску до статутного фонду – 27600 гривень), Олена Володимирівна Костирко (розмір внеску до статутного фонду – 9200 гривень) і Наталія Михаленко (розмір внеску до статутного фонду – 9200 гривень).

Варто відзначити, що людина з такими ж ПІБ як у Сергія Костирко, за даними YouControl, в 2000 році керував ТОВ “Компанія СТС-Енерго” (***). Цієї ж ТОВ 2003 року керував Дмитро Володимирович Науменко (нинішній директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА).

Згідно е-декларації Науменко за 2018 рік, у звітному році він отримав 24,7 тис. гривень зарплати у ТОВ “Корнерстоун” (****). Засновниками і бенефіціарами компанії, що займається монтажем систем водопостачання, опалення і кондиціонування повітря, теж виступають Сергій Олександрович і Олена Володимирівна Костирко.

Згідно з даними сайту “Укрінформ”, Сергій Костирко в 2015 році був радником заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, який з 1 вересня 2014 року завідує жкг-сферою в столиці. Згідно розпорядження КМДА № 180 від 26.02.2015 року, Костирко входив до складу експертної робочої групи з питань життєзабезпечення та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства. А згідно розпорядження КМДА № 282 від 31.03.2015 року, він ще й – заступник голови Дорадчого комітету з питань розробки плану дій сталого енергетичного розвитку Києва. Головою цього комітету був обраний Петро Пантелєєв.

Як 1 червня 2018 року писала KV, слідчі вважали, що керівництво КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва» заради особистого збагачення створило зі своїми підрядниками шахрайську схему. У списку цих підрядників значилося і ТОВ “СТС-сервіс ЛТД” (нині ТОВ “СТС”). Тоді правоохоронцями було встановлено, що з 1,5 млн євро, які НЕФКО та ЄБРР виділили цього КП на заходи з енергозбереження у бюджетних установах, було вкрадено близько 7 млн гривень.

Нагадаємо, що в 2018 році, коли ПЕК Києва перейшов у користування КП “Київтеплоенерго” (основний наголос керівництво КМДА вирішило зробити на бюджетне фінансування даного КП). Статутний фонд “Київтеплоенерго” регулярно протягом минулого року поповнювався за рахунок бюджетних грошей: 22 березня 2018 року для початку статутник “Київтеплоенерго” збільшили до 1,2 млрд гривень; 20 вересня 2018 року – до 2 млрд гривень. При цьому, Петро Пантелєєв “всю дорогу” лобіював бюджетне фінансування на ремонт зношених тепломереж.

У 2019 році Пантелєєву вдалося отримати візу Київради на збільшення уставника “Київтеплоенерго” на чергові 300 млн гривень. Привід – забезпечення невідкладного ремонту тепломереж та закупівля якогось майна, необхідного для функціонування ПЕК Києва.

Зазначимо, узгодити викуп у “Київенерго” нібито приватного майно, необхідне для експлуатації ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та заводу “Енергія” у чиновників КМДА у травні 2019 року не вийшло.

КП “Київтеплоенерго” підпорядковане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА, який з 17 липня 2017 року очолює Дмитро Науменко (на фото зліва). КП “Київтеплоенерго” з 22 грудня 2018 року керує В’ячеслав Бінд, який до цього з 17 квітня 2018 року виконував обов’язки директора цього КП. Сферу ЖКГ у Києві з 1 вересня 2014 року курирує заступник голови КМДА Петро Пантелєєв (на фото праворуч).