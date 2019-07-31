Ощадбанк і ФГВФО не поділили Жеваго

Акції ключових підприємств Костянтина Жеваго повинні відійти за борги Ощадбанку. Але поки держбанк кував свою перемогу в судах, підніжку йому поставила «конкуруюча фірма» в особі ФГВФО.

22 липня Північний апеляційний госпсуд відмовив ПАТ «АвтоКрАЗ» (Кременчуцький автомобільний завод) у скасуванні рішення госпсуду Києва від грудня 2016 року, який зафіксував перемогу Ощадбанку з групою компаній з орбіти поки ще депутата Верховної Ради та основного власника гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго.

Мова йде про справу №910/23255/13, в якому на кону стоять пакети акцій підприємств групи “АвтоКрАЗ” – Токмацького ковальсько-штампувального заводу, Херсонського заводу карданних валів, Сімферопольського заводу автокерма і “Кам’янець-Подольскавтоагрегата”.

За рішенням суду, тепер Ощадбанк може стягнути їх і пустити з молотка. Утім, мало хто сумнівається, що цей вердикт буде оскаржено у Верховному суді, так що святкувати остаточну перемогу банкірам ще рано.

Як писали, битву за «АвтоКрАЗ» Ощадбанк почав ще в 2013 році, подавши в суд відразу три позови. Первыедва – до ТОВ «Нафтохімімпекс», «Укртехуглерод», «Газотурбінні технології», «Нові промислові технології», «Гармоніка», «Феррекспо», «Промінек» і «Перт» з вимогою стягнути належні їм акції ПАТ «АвтоКрАЗ» в рахунок боргу останнього на суму близько 1 млрд грн за договором від 09.10.2008 року.

Третій (справа №910/23255/13) до згаданих структур і ряду інших ТОВ («Реакційні труби», СП «Фінанси і кредит лізинг»), з вимогою стягнути акції підприємств групи «АвтоКрАЗ». Таким чином Жеваго зіткнувся з реальною загрозою втратити в сумі контрольний пакет «Автокразу» і пов’язані з ним заводи.

Ощадбанк почав отримувати позитивні рішення судів вже навесні 2014 року, і один із спорів (справа 910/20475/13) довів до переможного кінця, отримавши право пустити з молотка 23% «Автокразу» за борги. У другому спорі (справа № 910/25395/13), де йшла боротьба за 32,7% акцій «Автокразу», Ощадбанк спочатку також святкував перемогу, але в 2015 році спіткнувся об Вищий господарський суд, який направив цю справу на новий розгляд у першу інстанцію.

Не заперечуючи правоту кредитора, у «вишці» відзначили, що суди попередніх інстанцій не встановили ринкову вартість предметів застави – акцій, для чого згодом були призначені судові експертизи. Коли ж справа дійшла до Верховного суду, події прийняли несподіваний поворот. Касацію у ЗСУ подав колишній банк Жеваго – «Фінанси і кредит», який в 2015 році був визнаний неплатоспроможним і перейшов під управління Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Ліквідатор банку «Фінанси та кредит» зажадав залишити без задоволення позов Ощадбанку, вважаючи, що рішення суду про стягнення на його користь 32,7% акцій «Автокразу» було прийнято «без урахування черговості та пріоритетності його обтяжень». У листопаді 2018 ВСУ частково задовольнив касацію, скасував рішення нижчих судів і знову відправив справу в госпсуд Києва.

Причина зіткнення двох держструктур полягає в тому, що вони ніяк не можуть поділити активи «Автокразу» і його «дочок», за час згаданих спорів пішли в процес банкрутства.

Головним полем битви стала справа про банкрутство «Автокразу», яке ініціював Ощадбанк ще в 2016 році. Держбанк заявив до боржника вимоги на суму 2,73 млрд грн, а ліквідатор банку «Фінанси та кредит» – на 5,13 млрд грн, але поки в цьому не дійшло навіть до затвердження реєстру кредиторів. При цьому, оскільки і Ощадбанк, і банк «Фінанси та кредит» є заставними кредиторами, їм не світить контроль над комітетом кредиторів компанії Жеваго, який, швидше за все, сформують близькі до нього структури.

Схожа ситуація спостерігається і в процесах банкрутства підприємств групи «АвтоКрАЗ», борги яких значно перевищують ринкову вартість заставленого майна. Що і пояснює «рубку» за право претендувати на нього між найбільшими кредиторами.