Єфімов Максим зібрався в «Росію»

Господар «Донбасенерго» готується реанімувати черговий вугільний проект Олександра Януковича.

Член фракції БПП у Верховній Раді Максим Єфімов, нещодавно виграв вибори у мажоритарному окрузі №48 у Донецькій області як самовисуванець, продовжує зміцнювати свої позиції в вуглепромі.

На фото – Максим Єфімов

Як повідомляли, 4 липня Господарський суд Донецької області затвердив договір між близьким до Єфімова ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» та однойменної державної шахтою, яка є відокремленим підрозділом ДП «Селидіввугілля».

Ця угода відкрила двері господарю «Донбасенерго» для налагодження видобутку на рівні 700 тис т вугілля в рік. А синхронно з цим проектом Єфімов отримав можливість реанімувати ще один – ТОВ «Шахта «Росія», чиї виробничі потужності становлять близько 700 тис т вугілля/рік.

Як стало відомо ЗМІ, 9 липня Перший апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Донецького окружного адміністративного суду від 25 лютого 2019 р. Їм був скасований наказ Державної служби геології та надр №160 від 15 травня, зупинив дію спеціального дозволу на користування надрами №5614.

Цю ліцензію ТОВ «Шахта «Росія» отримала рівно 7 років тому – 25 липня 2012 р., в один день з ліцензією ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська». У ЗМІ регіонального рівня інформація про «клонах» потрапила тільки навесні 2013 року, і фактично залишалася непоміченою до 2014 р.

Лише після Революції Гідності, коли Віктор Янукович і його сини втекли в Росію, а режим Партії регіонів упав, стали відомі подробиці цих проектів. Виявилося, що ТОВ «Шахта «Росія» (так само як і вищезгадане ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська») було засновано донецьким бізнесменом Олександром Сичинавой, який на той момент очолював наглядову раду Всеукраїнського банку розвитку Олександра Януковича – старшого сина-втікача президента.

При цьому ліцензія, яку отримало ТОВ «Шахта «Росія», фактично відбирала хліб у однойменної державної шахти, що входить до складу вугільного об’єднання ДП «Селидіввугілля», оскільки дозволяла самостійно вести видобуток вугілля в межах поля однойменної державної шахти на найбільш перспективних пластах.

Втілити ці плани в життя компанія не встигла ще в часи «злочинної банди», а після падіння режиму проект, здавалося, можна було закривати, тим більше, що з 2016 року Держгеонадр розпочала активно готувати грунт для позбавлення компанії ліцензії. У 2017 р. замість Олександра Січинави засновниками ТОВ «Шахта «Росія» стали якісь Юрій Корнєєв, Володимир Коваленко та Тамара Задоя.

Тоді сторонами було укладено угоду №5614 «Про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин у межах діючої шахти «Росія» ДП «Селидіввугілля»».

Але вже через кілька тижнів стало відомо, що Олександр Янукович передумав продавати свої вугільні проекти, а у ТОВ «Шахта «Росія» з’явилися нові господарі – Валерій Антонов Вячеслав Карий. Їх учасники вугільного ринку назвали представниками інтересів Едуарда Бондаренка – глави компанії «Донбасенерго», яка в минулому році перейшла від структур Олександра Януковича до Максима Єфімова

Не дивно, що синхронно зі зміною господаря у ТОВ «Шахта «Росія» змінилися відносини з Держгеонадр: у квітні 2018 р. геологічне відомство зажадало від компанії надати пояснення про виконання умов спецдозволу, а також вирішити проблему з відсутністю проекту розробки вугільних пластів. Адекватної відповіді на це структура Олега Кирилюка не отримала, після чого і було зупинено дію вищезгаданого спеціального дозволу на користування надрами №5614.

На те, щоб опротестувати це рішення у підопічних Максима Єфімова пішов рік. Але поспішати з привітаннями поки рано: власнику «Донбасенерго» належить подолати ще одну важливу щабель, щоб запустити цей проект за прикладом «Новогродовской».

Мова йде про ще одному судовому спорі, який був відкритий в Донецькому окружному адміністративному суді ще в грудні минулого року. У ньому Державна служба геології та надр зажадала визнати згадане спецдозвіл на користування надрами №5614 анульованим. Цей процес був припинений майже відразу після подачі позову – до закінчення вищезазначеного судового процесу. Тепер же він буде відновлений, але ще до початку активної фази з високим ступенем ймовірності можна прогнозувати, що його підсумки виявляться аналогічними попереднього судового протистояння.

Приводом для такого прогнозу є той факт, що вимога про анулювання ліцензії ТОВ «Шахта «Росія», якого домагається Держгеонадр, побудовано на тій же аргументації, з допомогою якої юристи Олега Кирилюка безуспішно намагалися відстояти своє рішення про зупинення дії цієї ліцензії.