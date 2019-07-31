ТКГ домовилася про розмінування території біля мосту в Станиці Луганській

Території, прилеглі до мосту в Станиці Луганської (Луганська область) почнуть розмінувати з четверга, 1 серпня.

Про це сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі в середу в Мінську, повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Крім того, українська сторона надала свої пропозиції по ремонту моста в Станиці Луганській.

У зв’язку з розмінування території можуть виникнути тимчасові обмеження пропуску людей біля Станиці Луганської, заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи по Україні Мартін Сайдик.

Після цього будуть негайно демонтовані фортифікаційні споруди і почнуться самі ремонтні роботи. Вони триватимуть кілька місяців. При цьому він підкреслив, що передбачається безперебійне використання пропускного пункту в Станиці Луганській.