Зеленський запропонував меру Сміли продати авто та оплатити борги за тепло

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Черкаську область обговорив з міською владою заборгованість за опалення.

Як виявилося, жителі Сміли платять за послуги ЖКГ, але місто має заборгованість, оскільки міська влада взяла на себе борги підприємства Смелаенергоинвест і не можуть впоратися з оплатою. Сума, яка повинна бути оплачена, – 3 млн грн.

У відповідь на це Володимир Зеленський запитав у в.о. мера Сміли Віктора Федоренко, чи є у нього автомобіль. На що той відповів, що Toyota.

Після цього президент порадив йому продати авто та сплатити частину боргу.

У свою чергу президент запевнив, що опалювальний сезон у Смілі Черкаської області зірвано не буде.

Ми зі свого боку гарантуємо вам, що ніхто не зірве опалювальний сезон. Тепло буде, правоохоронні органи розберуться в цій ситуації, – сказав Володимир Зеленський.