«Путін завтра нападе»: військовий експерт заговорив про масовий призов до ЗСУ

Інформація про концентрації російської військової техніки біля кордонів з Україною має на меті відновлення в Україні масового призову на військову службу.

«Це продовження старої пісні «Путін завтра нападе», – заявив військовий експерт Олег Жданов.

«У нас зараз практично катастрофа з укомплектованістю Збройних Сил, ми наближаємося до межі втрати боєздатності. Тому по всім засобам масової інформації відродилися розмови про те, що треба терміново повертати призов на військову службу», – пояснив він.

За словами експерта, в свій час в Генштабі ЗСУ озвучувалася ідея скоротити кількість бригад, «але такий крок в період перманентного стану війни в країні не буде сприйнятий суспільством». Тоді в Генштабі пішли іншим шляхом: почали вирішувати задачу пошуку особового складу, яким можна укомплектувати бригади. «А де взяти особовий склад? Треба організувати масовий заклик. А щоб організувати масовий заклик, потрібен привід», – переконаний Жданов.

За його оцінками, в Генштабі планують «бабахнути восени масштабний заклик і спробувати заткнути дірки, але це викличе соціальний вибух в країні».

Коментуючи інформацію про те, що нібито біля кордонів з Україною сконцентровані великі військові сили РФ, експерт нагадав: «Від Мурманська до Ростова боєздатного 220 тисяч. А поблизу України, практично на нашій території, як стояли 8-а та 20-а польова армія, так і стоять, плюс угруповання військ у Білорусі. Порядку 80-83 тисяч, включаючи Крим і Придністров’я».

Жданов також констатував, що «сьогодні Російська Федерація не в змозі укомплектувати ці війська новими зразками озброєнь». «Вони знімають зі складів, з тривалого зберігання, стару техніку. Наприклад, Т-12 – це гармата 1970-х років. Танків Т-62 по 70 років. Щоб привести ці знаряддя в боєздатний стан, їм потрібен, як мінімум, капітальний ремонт».

І, нарешті, експерт розповів про те, що «в Росії та ж проблема, що і у нас: різке падіння чисельності збройних сил».