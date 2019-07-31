Не гасять, бо не вигідно: У Сибіру палає 3 млн гектарів лісу

У Росії більше ніж 300 осередків загоряння у Сибіру не гасять на підставі рішень регіональних комісій з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Користувачі обурюються і пишуть, що пожежу не гасять, бо це не вигідно, розповідає Еспресо TV з посиланням на ФБУ “Авиалесоохрана”.

Згідно з даними сайту, на території Росії діє 147 осередків лісових пожеж, які активно гасять, і понад 300 лісових пожеж у важкодоступних районах, гасіння яких, за рішенням регіональних комісій з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, не ведеться. Загалом природні пожежі поширилися на площі близько 3 млн га.

Найбільшу кількість пожеж зафіксовано в Іркутській області, де гасять 59 пожеж на землях лісового фонду на площі 78 226 га. У Красноярському краї гасять 47 пожеж на площі 21 963 га, в Якутії – 24 пожежі на площі 1 403 га.

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“Авіалісоохорона” Росії повідомляє також, що станом на 00:00 середи на важкодоступних і віддалених землях лісового фонду під наглядом лісо пожежних формувань і з космосу знаходиться 321 лісова пожежа на площі 2 882 527 га. На цих територіях роботи з гасіння припинені за рішенням регіональних комісій.

В Якутії зафіксовано 115 таких пожеж на площі 1 144 873 га, Красноярському краї – 62 пожежі на площі 1 041 739 га, Іркутській області – 76 пожеж на площі 628 977 га.

“Авіалісоохорона” пояснює, що “… відсутня загроза населеним пунктам та об’єктам економіки, і прогнозовані витрати на їх (пожеж – ред., ) гасіння перевищують прогнозовану шкоду, яка може бути ними завдана”.

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