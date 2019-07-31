Україна різко збільшила поставки зерна за кордон

Слідом за рекордом України з експорту зернових, зернобобових та борошна за підсумками 2018-2019 маркетингового року українські аграрії в липні цього року збільшили експорт зернових на 54% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,7 млн тонн.

Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

За перший місяць 2019-2020 маркетингового року, який стартував у липні цього року і завершиться в червні 2020-го, аграрії поставили на зовнішні ринки майже 1,4 млн тонн пшениці (продовольчої – більше 0,9 млн тонн, фуражної – понад 0,4 млн тонн), близько 1 млн тонн ячменю і більше 1,3 млн тонн кукурудзи.

«Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано 0,7 млн тонн олійних культур», – додали у відомстві.