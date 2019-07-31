На агітації «Батьківщини» найбільше заробили «Плюси», «Інтер» і «Україна»

Партія “Всеукраїнське об’єднання ‘Батьківщина'” на парламентських виборах витратила 87,2 мільйона гривень, з яких більше 56 мільйонів приблизно порівну поділили канали “1+1”, ТРК “Україна” та “Інтер”.

Найбільше грошей з виборчого фонду (86%) партія витратила на рекламу по телевізору, а саме на каналах групи «1 + 1 Media», «Україна», «Інтер» і «StarLightMedia».

«На «1+1» виділили 20,5 млн, на «Інтер» – 18,1 млн, на ТРК «Україна» – майже 18 млн. Телеканалах «ICTV», «СТБ» і «Новий» сумарно дісталося 17,7 млн», — йдеться в повідомленні.

У той же час політсила Тимошенко не вказала, скільки грошей з фонду пішло на рекламу в інтернеті.

Всі кошти у виборчий фонд переказували не донори, а сама партія. Походження внесків стане відомим з фінансової звітності, яку партія подасть в Нацагентство з питань запобігання корупції.

Для порівняння, партія «Слуга народу» офіційно витратила на парламентську кампанію 114,65 млн грн. З них 43,2 млн грн заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу «1+1 Media.

Партія екс-президента Петра Порошенко «Європейська солідарність» уклалася в 99,5 млн грн . ТРК «Україна» і «1+1» отримали з фонду Порошенка за 14 млн грн.