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Суд заборонив заступнику Головіна виходити з дому

31.07.2019

Першого заступника екс-начальника поліції Одеської області Костянтина Гейко взяли цілодобовий під домашній арешт.

Обрана запобіжний захід буде діяти до 29 вересня. Протягом цього часу Гейко заборонили залишати територію країни і зобов’язали носити електронний браслет.

«Прокурори наполягали на утриманні екс-чиновника під вартою або внесення застави в майже 22 мільйони гривень. Аргументували тим, що Гейко може впливати на слідство або мати доступ до документів», — свідчить повідомлення.

Гейко затримали 30 липня детективи Національного антикорупційного бюро. Екс-чиновник переховувався від слідства.

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