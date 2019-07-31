Партія «УКРОП» закриває офіси і «кидає на гроші» всіх співробітників

З центрального офісу політсили вивозять меблі та комп’ютери, при цьому його працівники так і не отримали зарплату за червень-липень 2019 року. Крім столичного офісу, без заробітної плати за останні 2 місяці залишаються працівники організацій «УКРОП» у 24 областях України.

Медіа-координатор Закарпатської обласної організації кропу Андрій Андрусяк зазначив, що керівництво політсили пояснює своє рішення провальним результатом на минулих дострокових виборах у парламент.

«Позиція керівництва партії КРІП дивує: мовляв, ми не сподівалися на такий результат виборів до Верховної Ради, тож тепер маємо форс-мажор з невиплатою зарплати, який повинні всі зрозуміти», – обурився він.

У свою чергу керівник секретаріату партії Денис Борисенко заявив, що максимум, на що можуть розраховувати працівники політсили в регіонах, це заробітна плата за червень. За його словами, на сьогоднішній день у партії просто немає ресурсів для повної виплати заробітної плати та плати за оренду офісів по всій Україні.

Партія «УКРОП» офіційно не брала участь у дострокових виборах. Лідери політсили Тарас Батенко, Ігор Палиця та Ірина Констанкевич обиралися у парламент по мажоритарних округах, інша ж частина представників «КРОПУ» пішла на вибори від партії «Слуга народу».