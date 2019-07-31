Росіяни заборгували за кредитами 1,7 трлн рублів

У Росії найбільше боргів за кредитами припадає на жителів Приволзького округу: про це свідчать дані Федеральної служби судових приставів (ФССП), яка вперше представила географію стягнення боргів громадян перед кредитними організаціями.

Згідно з даними ФССП, за кількістю стягуються кредитних боргів з громадян безумовним лідером став Приволзький федеральний округ з 1,18 млн виконавчих проваджень (20% від усіх по Росії). З жителів Поволжя пристави стягують 234 млрд рублів. На другому місці – Сибір (979 тис. проваджень по стягненню 169 млрд рублів), а на третьому – Центральна Росія (954 тис. виробництв на 607 млрд рублів). Що стосується Північного Заходу, тут кредитних боргів нараховується 567 тис. на 131 млрд рублів. А ось на Далекому Сході боргів накопичено всього на 82 млрд рублів.

Хоча Москва і є безумовним лідером в країні за кількістю «багатих» боржників за кредитами (в загальній складності пристави стягали в столиці на 1 липня 252,2 млрд рублів), по числу самих боржників (і виконавчих проваджень) вона опинилася лише на 12-му місці серед усіх регіонів. Дані приставів свідчать, що, хоча на Москву і Московську область припадає лише 5% всіх виконавчих проваджень по стягненню кредитів, обсяг накопичених боргів становить чверть всієї стягуваної приставами заборгованості перед банками в Росії. При цьому в першу трійку за кількістю кредитних боржників в країні потрапили Краснодарський край (292 тис. виробництв майже на 80 млрд руб.) і Башкирія (240 тис. виробництв на 40 млрд руб.), де число боржників за кредитами вдвічі перевищило число московських боржників, а також Красноярський край (з 214 тис. виробництв на 39 млрд рублів).

В числі регіонів з найменшим обсягом стягнень за кредитами, за даними ФССП, – Республіка Алтай (15 тис. виконавчих проваджень на 1,8 млрд рублів), Марій Ел (13,8 тис. боргів на 2,2 млрд рублів), Камчатка (13,6 тис. на 6,5 млрд рублів), Чечня (11,7 тис. на 2,1 млрд рублів), Інгушетія (11 тис. на 3,4 млрд рублів), Магаданська область (8 тис. на 1,7 млрд рублів), Республіка Крим (7,8 тис. на 1,1 млрд рублів) і Севастополь (2,7 тис. на 270 млн рублів). Найменше таких боргів на Чукотці – 676 на загальну суму 160 млн рублів.

Однак загальна статистика сумна: на стягнення у приставів перебувало 5,67 млн кредитних боргів громадян майже на 1,7 трлн рублів. Крім приставів стягненням кредитних боргів займаються самі банки і мікрофінансові організації, а також колектори.