Кличко можуть примусово доставити на допит, який він двічі прогуляв, — Портнов

Кличко можуть примусово доставити на допит, який він двічі прогуляв. Про це повідомляє юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Друзі, Кличко повторно не з’явився на допит, призначений сьогодні на 14-30, розмістивши фото, що він у США. Закон передбачає клопотання до суду про примусовий привід фігуранта. Чекаємо жовтий бобик. Закон один для всіх», — написав Він.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського.

Кабінет Міністрів на найближчому засіданні розгляне подання на звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка.

Також спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа.