Нефьодов описав митницю майбутнього

Реформа Митної служби повинна складатися з п’яти важливих складових. Про це новий голова цього органу Максим Нефьодов розповів в інтерв’ю сайту thepage.com.ua.

На його думку, через 5-10 років проходження митниці повинно нагадувати більшості громадян і підприємців, які займаються рутинними експортно-імпортними операціями, дистанційну оплату проїзду в метро або рух по платних дорогах. Швидким і непомітним.

«Адже ні в кого не виникає сумнівів в тому, що турнікет в метро знімає з вашої картки стільки грошей, скільки потрібно, а не якусь довільну суму, тому що є наказ або зверху, або знизу, або збоку, або ви не сподобалися касиру в метрополітені, і він каже, що особисто для вас ціна буде в 4 рази більше, а когось пускають безкоштовно», — сказав він.

Нефьодов мріє, що процес буде простим. Закінчилися гроші – перекинули з телефону або сплатили самим гаджетом.

Чиновник бачить 5 основних напрямків реформи. По-перше, повна електронізація процесів. Завдання – максимально спростити роботу інспектора і прибрати можливості для корупції.

По-друге, кадри. Люди повинні бути новими. З новим навчанням та гідною оплатою праці.

По-третє, створення інфраструктури.

«Можна мати кращий софт, там будуть працювати ангели в новій формі. Але якщо дорога буде вузькою, якщо у цих людей не буде сканерів, систем розпізнавання осіб, систем зчитування номерів, автоматичних ваг, все це не буде об’єднано в єдину зручну інфраструктуру – все одно будуть черги», — додав він.

В-четверте – євроінтеграція, обмін інформацією з іноземними колегами.

«Це перехід за якийсь час до спільного контролю, як це було на кордоні Німеччини і Польщі перед вступом Польщі в Євросоюз — коли вже не дві митниці було, а одна. Це гармонізація українського законодавства і форм декларацій, класифікації товарів з європейськими. Це кращі можливості боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил», — додав він.

По-п’яте, функціональна перебудова митниці. В даний час в Україні 26 регіональних митниць, різні юридичні особи. Все повинно бути одне з єдиними правилами. Це і ефективне поповнення бюджету, і забезпечення безпеки держави, та сприяння торгівлі.

«Митник повинен розуміти, що він тут не тільки, щоб не пускати, забороняти і збирати якомога більше грошей у бюджет. Білий бізнес повинен їхати максимально непомітно, можливо, навіть взагалі цієї функції не розуміючи», — резюмував Експерт.