Угорщина виправдовує дозвіл транзиту військової техніки РФ повітрям

Уряд Угорщини в середу захистила своє рішення дозволити транзит російської військової техніки через свій повітряний простір, незважаючи на санкції ЄС.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Politico.

Росія доставила 10 бойових розвідувальних патрульних машин БРДМ-2 на військову базу сербської армії. Це була частина обіцяної поставки 30 б / у танків Т-72 і 30 БРДМ-2.

Транспортні засоби доставили, незважаючи на те, що сусідня Румунія відмовила в транзиті російського транспорту з озброєннями через Дунай у зв’язку з міжнародними санкціями проти Москви за її дій в Україні.

Після анексії Криму Росією ЄС ввів ембарго на торгівлю зброєю з Росією, а також заборона експорту так званих товарів подвійного призначення, які можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях.

Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив журналістам у середу, що авіаперевезення було дозволено пройти через повітряний простір Угорщини, оскільки вантаж перевозили не у військовому літаку, а в цивільному, що не вимагає спеціального дозволу.

«Звичайно, ми отримуємо повідомлення про цивільному літаку, який входить в повітряний простір Угорщини, але це повністю оповіщення типу протоколу, який слід просто визнати», — сказав Гуйяш, додавши, що з географічних причин російський вантаж також повинен був пролетіти через Польщу і Словаччину.

Прес-секретар Єврокомісії сказав: «Ми бачили повідомлення. Не вдаючись у деталі, виконання обмежувальних заходів ЄС є обов’язком держав-членів ЄС».

«Найголовніше для нас — це те, що нам вдалося перевезти транспортні засоби в Сербії», — сказав президент Сербії Александар Вучич. «Як і яким шляхом вони прибули, це наша справа».

На Заході є побоювання, що Росія може підштовхнути Сербію до чергової війни, особливо проти колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність у 2008 році.