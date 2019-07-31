На Луганщині тисячі людей залишилися без води через обстріли сепаратистів

Обстріли з боку сепаратистів пошкодили водопровід — 3 312 жителів Луганської області залишилися без водопостачання.

В Луганській області під час обстрілів сепаратисти пошкодили водопровід. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Луганської області в середу, 31 липня.

«Сьогодні в Попаснянський відділ поліції надійшло повідомлення від 38-річної місцевої жительки про те, що в районі вулиці Кім, ймовірно внаслідок обстрілу було пошкоджено водопровід. Без водопостачання залишилися 3 312 тис. абонентів», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, при виїзді на місце події поліцейські виявили яму, яка за ознаками схожа на воронку від вибуху снаряда.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції. По завершенні огляду ремонтні бригади приступили до робіт з відновлення водопостачання.