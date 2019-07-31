ЧОМУ ДОЛАР СТРІМКО ЗДЕШЕВШАВ ДО 25 ГРИВЕНЬ?

В Україні за останні кілька тижнів стрімко здешевшала основна валюта. Зокрема, в курсах Нацбанку на 31 серпня долар уже коштуватиме 25,02 грн. Це найнижчий показник за останні три роки.

За останні два місяці долар в Україні здешевшав на 2 грн. Така поведінка іноземної валюти є традиційною для цієї пори року та пов’язана з експортом аграрної продукції. При цьому, через гарний минулорічний врожай, Україна наростила обсяги експорту до 10,3 млрд доларів за першу половину 2019 року — це на 18,6% більше, ніж у першій половині минулого року.

Також сприяють зростанню надходжень валюти до України високі ціни на експортні товари українських аграріїв та металургів. Водночас до України почали завозити менше імпортних товарів. Тож валюти в економіку України надходить більше, а її ціна (тобто курс валют) – падає.

Одна з причин зміцнення гривні – іноземні інвестори почали активно скуповувати гривні задля купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП — цінні папери, за допомогою яких уряд позичає кошти для покриття дефіциту бюджету). Відповідно до України, аби купити гривні, вони завозять долари та євро, збільшуючи пропозицію валюти на ринку. Прогнозується, що в США та Євросоюзі будуть знижені ключові валютні ставки, тож іноземним інвесторам вигідніше вкладати в українські ОВДП – бо приноситимуть більше дохідності.

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Ризик такої ситуації – колись інвесторам потрібно буде віддавати гроші та ще й з відсотками. Тобто вони почнуть виводити з України валюту, що одразу ж позначиться на курсах і гривня почне знецінюватися. У Мінфіні заспокоюють – мовляв, терміни ОВДП різні й виплати не будуть одночасними. Водночас нарікають на Нацбанк – мовляв, той повинен зараз виходити на ринок і скуповувати валюту. Однією з причин є побоювання щодо майбутньої стабільності економіки України. Іншою причиною є те, що через падіння курсу валют падають і доходи державного бюджету.

Справа в тому, що найбільше доходів держбюджет отримує від податку на додану вартість з імпортних товарів. Його ставка становить 20% від ціни такого товару, яка вираховується у гривнях. Коли курс валют падає, то падає і гривнева ціна імпорту, що призводить до падіння доходів бюджету та виникнення дефіциту.

Той же дефіцит держава нині покриває за допомогою запозичень, випускаючи облігації. Облігації купують іноземні інвестори, заводячи до України ще більше валюти та ще більше обвалюючи курс гривні. Тобто, утворюється замкнуте коло, коли через інвестиції іноземних інвесторів падає курс гривні, через що держава залучає ще більше таких інвестицій.

Від початку року НБУ вже купив на ринку 2 млрд доларів (сума еквівалентна траншу МВФ) для поповнення золотовалютних резервів. У Мінфіні вважають, що Нацбанку потрібно купувати ще більше.

“Купувати валюту для поповнення резервів і таким чином згладжувати коливання – завдання НБУ. Тут ми тільки свою позицію можемо виказувати, що ми регулярно і робимо”, – сказала міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Тим часом у НБУ вважають, що ризики для стабільності економіки, пов’язані з притоком інвестицій у держборг, є незначними.

“Наразі притік капіталу відбувається виключно у державні боргові інструменти. Натомість, більшість ризиків, пов’язаних з припливом короткострокового боргового капіталу, виникають через притоки у приватний сектор з наступним перегрівом споживчого попиту”, – повідомили у Нацбанку.

У НБУ рекомендували уряду випускати облігації таким чином, щоб уникнути концентрованих у часі погашень, які можуть створювати ризики для валютного ринку “за несприятливого розвитку подій”.

Водночас експерти кажуть, що саме зараз час для того, щоб запастися доларами. Бо скоро вони почнуть дорожчати. Упродовж наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 28,82 гривні за долар США. У попередньому кварталі цей показник становив 29,32 грн/дол. США. Водночас понад третина опитаних Нацбанком компаній – 33,4% – очікує, що курс не перевищить 28,00 грн/дол.

В останні роки долар традиційно дешевшає влітку, а потім восени стрімко дорожчає.

Джерело – tsn.ua

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