Осиное гнездо в СБУ вскрыто. Наконец в Украине назвали имена главных дерибанщиков

Служба безопасности Украины покрывала грязную информационную кампанию на досрочных парламентских выборах. В частности, речь идет об округе №160. Проводил ее «ирпенский кандидат» Ярослав Бондаренко против Артема Семенихина в интересах третьего лица. Во время журналистского расследования пресса вышла на заказчиков и выяснила, откуда «ноги растут».

Оказалось, подобные «игры» являются продолжением «необъявленной шестидневной войны», которую вел бывший начальник УСБУ в Сумской области Владислав Косинский с Андреем Деркачем. Первый в этой войне нашел ситуативного союзника (с которым у него совпали интересы) – Игоря Молотка.

«Так появился «подставной Ярослав», записной борец с «русским миром», согласно методички из отдела «Т», – отмечают журналисты.

Кроме того, стало известно, что в Сумском Управлении нападки корректирует ставленник Косинского – начальник отдела «Т» Сергей Лопаткин, который содействовал бандитскому перевороту в Конотопе в августе прошлого года. Напомним, тогда он занимал должность начальника Конотопского отдела СБУ и закрывал глаза на явные нарушения закона, подпадающие под ст.109 УК.

«После истечения срока апелляционного обжалования судебного решения от 05.07.2019 г. и визита Артема Семенихина к главе службы И. Баканову всей этой шайке-лейке придется отвечать за содеянное, а уж Андрей Деркач не упустит возможность поквитаться, использовав данные обстоятельства в свою пользу», – говорят журналисты.

«Это называется косвенное извлечение выгоды, потому что никаких контактов у Семенихина и Деркача нет, но их так хочется найти оппонентам, что пускаются они во все тяжкие. И используют штампы «рука Кремля» и «русский мир», – отмечает пресса.

В этом же отделе «Т» УСБУ Сумской области работает еще один псевдоборец с так называемым «русским миром». Это полковник Евгений Владимирович Бубенщиков по кличке «Бубен». 27 августа 2014-го года, когда он возглавлял Шосткинский отдел СБУ, неизвестные обстреляли военкомат и взорвали несколько автомобилей. Налетчиков Бубенщиков не нашел, но получил звание и перевелся в областной центр, хотя в Шостке занимался только тем, что подчищал «косяки» за Молотком и его людьми.

Тогда в народе шутили: «Помогли приподняться обстрел и рука Кремля».

Отметим, что Бубенщиков является кумом руководителя сумской организации «Правого сектора» Сергея Супруна. 19 июня он получил из рук Александра Куксы гранатомет, с которым его задержали другие сотрудники СБУ. По словам активистов, это не мешало полковнику отписаться от служебного расследования и продолжать ходить на работу. Теперь неизвестно, по какому зданию может выстрелить сворованный в воинской части гранатомет. И этот вопрос активисты будут задавать новому начальнику УСБУ в Сумской области.

Очередной «прославившийся» сотрудник УСБУ на Сумщине – начальник 2-го отделения следственного отдела Николай Халимон. Он ударил патрульного, когда тот задержал его за рулем в нетрезвом состоянии, а также он фигурирует в уголовном деле о проведении незаконного обыска. Оба уголовных производства находятся под процессуальным руководством военной прокуратуры Сумского гарнизона, где с объявлением подозрений почему-то затягивают.

Возвращаясь к вышеупомянутому Косинскому, отметим, что деятельность экс-начальника Сумского областного управления СБУ не ограничивается политикой и «отмазыванием своих». Во время Майдана он занимался организацией слежки и прослушки оппозиционных лидеров, а также курировал подброс оружия и боеприпасов активистам Майдана. Генерал-майор был близко связан с начальником департамента «Т» Сергеем Ганжи, объявленным в международный розыск по ст. 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена»).

Как пишет издание «Антикор», Косинский взял заказ от «хозяина» сети «АТБ» Геннадия Буткевича для наезда на его зятя, депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалко. Лично участвовал в обысках, пытался подбросить депутату «белый порошок». Уже в Сумах его засекли на пользовании вертолетом Буткевича Bell-407 UR-PTW для личных целей. Депутат Виталий Куприй даже пытался заставить НАБУ заняться Косинским вплотную.

Журналисты отмечают, что СБУ в Сумской области превратилась в преступную группировку, состоящую из того же Владислава Косинского, нардепа-регионала Игоря Молотка – бизнес-партнера Александра Януковича, Юрия Чмыря – бывшего замглавы АП Януковича, находящегося под следствием за репрессии и разгон Майдана, а также зампрокурора области Сергея Маслюка, пойманного Генеральной инспекцией ГПУ на подделке документов и мошенничестве.

В процессе журналистского расследования стало известно, что в последнее время эти люди заинтересовались застройкой в областном центре. Есть предположение, что громкое убийство в Сумах экс-депутата горсовета и бывшего директора департамента градостроительства Анатолия Жука было выгодно Косинскому. И земельный вопрос стал поводом для расстрела. Позже законные наследники – жена и дочь – загадочно исчезли. Вскоре после того, как вдову назвали главной подозреваемой в преступлении, ее лишили прав на наследство.

«Убийство – лишь видимая часть айсберга криминального беспредела в Сумах, где бывшие регионалы вместе с местным СБУ и коррумпированным прокурором стремятся к реваншу и полному контролю над городом. Тут целое осиное гнездо вскрыли», – говорится в материале.

«Владислав Косинский превратил регион в контрабандный шлюз с Россией», – утверждают люди, которые знают, чем он на самом деле занимается. А занимаются они также контрабандой сигарет через Сумскую границу, дерибанят бюджет на казенных подрядах, курируют незаконную добычу нефти на стыке Сумской, Черниговской и Полтавской областей.

Ключевое звено преступной группы на сегодняшний день – генерал-майор СБУ Владислав Косинский – экс-начальник областного управления СБУ. В феврале 2017 года его сняли с должности начальника Управления внутренней безопасности СБУ и отправили в Сумы, где он когда-то уже служил. Учитывая, что в 2015-2016 гг. Косинский занимал престижную должность начальника сыска, руководителя департамента «Т» (защиты национальной государственности), возвращение в область было похоже на почетную ссылку.

Однако, две наиболее вероятные версии переброски Косинского в Сумы связаны с убийствами. Первая – это причастность к нелегальным схемам добычи янтаря, которая вылилась в серию кровавых разборок с участием силовиков и их карманных «титушек». Кстати, с назначением Косинского в Сумы, у местного УСБУ появилась практика использования заезжих «боевиков», для обработки людей. Вторая причина – слежка за убитым в 2016 году журналистом Павлом Шереметом. Народный депутат, журналист Сергей Лещенко прямо обвинил в этом, а так же в прослушке активистов и политиков, разоблачающих коррупцию, так называемых «тэшек» – департамент «Т», который на тот момент возглавлял Косинский.

На старом месте Владислав Владимирович быстро обосновался и договорился с БЮТовской мэрией Сум о мирном сосуществовании, ценой которого стало его участие в освоении городского бюджета через фирму «ЮМО». За прошлый год она получила от города заказов на десятки миллионов гривен. Смотрящим за процессом приставлен Максим Клепальский – ОДР в Сумском городском совете. Сейчас идет продажа одного из таунхаусов, где живет Клепальский.

Еще со времен первого пребывания Косинского в Сумах он сошелся с бригадиром шосткинской ОПГ в 90-х, а позднее депутатом от Партии регионов Игорем Молотком. Его предприятия контролируют крупнейшую ТЭЦ области – Шосткинскую. Молоток также сидит на контрабанде в области, дерибанит госбюджет на строительных и дорожных подрядах. Например, умудрился потратить около 500 млн грн на ремонт 30 км дороги. Чтобы обеспечить себе депутатский мандат на выборах 2012 года, отдал 50% компании «Харьковэнергоремонт-Т» Александру Януковичу. Янукович-младший до сих пор в доле и получает от фирмы Молотка свои дивиденды через две кипрские оффшорки – ELECOM LIMITED и NORT ENGINEERING LIMITED, зарегистрированные в Ларнаке.

Третий участник преступной группы – бывший губернатор области, а потом и замглавы АП Януковича Юрий Чмырь. Он выходец из Донецка, перебрался в Сумы со середины 2000-х годов. Занимался фиктивным банкротством и «распилом» на металлолом завода по производству кинопленки «Свема» (Шостка). Там и познакомился с Игорем Молотком и сотрудником прокуратуры Сергеем Маслюком. Они не только разворовали и уничтожили известное на весь мир предприятие, но и в процессе дерибана стали кумовьями.

В разгар Майдана, в декабре 2013 года, Янукович вызвал Чмыря в Киев и назначил заместителем главы АП: там он координировал «титушек» и давление на СМИ. Непосредственная причастность Чмыря к расстрелам пока не доказана. Но депутат и журналист Мустафа Найем сообщал, что 18-19 февраля, накануне февральских расстрелов, Чмырь долгое время находился в кабинете Януковича. После Евромайдана он приобрел 14 квартир и несколько паркомест в Киеве на Печерске. Они до сих пор под арестом. А с оставшихся гонораров Януковича откупился от возбужденного уголовного дела за вымогательство взяток во время работы председателем Сумской ОГА.

Четвертый участник преступного квартета, кум Чмыря и Молотка – заместитель прокурора Сумской области Сергей Маслюк. Он известен тем, что незаконно организовал работу подпольного игорного бизнеса в Сумах (более 40 залов), Ахтырке (4 зала), Шостке, Лебедине и Белополье. В качестве взяток от «игорных домов» ежемесячно получал около 120 тыс. долларов. В настоящий момент Маслюк находится в декретном отпуске, после выхода из которого его должны уволить из органов прокуратуры за мошенничество и подделку документов. Приговор суда вступил в силу 4 июня.

Уточним по поводу крышевания контрабандных схем по перемещению товаров через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Сбор финансов происходит за каждый куб и тонну товара в конце месяца. Например, начальник ОРО таможни в Краснополье подполковник Краснов собирает финансовую «благодарность» от контрабандистов. Так, на каждом участке орудуют конкретные люди: по кличке «Школа», «Куркез», «Коробок» (гражданин РФ, который находится в Украине с нарушением норм законодательства, переправляет товар от начальника ОРУ Восточного РУ ГПСУ полковника Виталия Ряболуса), «Лысый», «Зага», «Хитрый», «Маринич». Стало известно, что теперь Краснова «крышует» его кум – начальник ВБ Сумского пограничного отряда Петр Васюрина (в прошлом фигурант уголовного дела по ст. 364 та ст. 201 УК Украины).

Доверенные оперативники принимают от них деньги и передают начальникам своих подразделений. Они, в свою очередь, – начальнику МОРО полковнику Авраменко. Работа по незаконному обогащению сотрудников СБУ происходит в связке с сотрудниками пограничной службы. Часть финансового потока выделяется и другим правоохранительным органам.

Еще одним направлением незаконного обогащения сотрудников службы в Сумской области является «деятельность» в сфере нефтегазового комплекса. Нефть и газовый конденсат воруется из трубопроводов в районе сел Великие Бубны и Гришино. Затем продукт завозят на нефтеперерабатывающий завод в городе Ромны. Завод расположен в районе Роменского молокозавода, разрешительных документов и лицензий не имеет. По сведениям, именно высокопоставленные сотрудники УСБУ Сумской области контролируют данное нелегальное предприятие.

По словам активистов и журналистов, в области прекрасно известно о том, что вся нелегальная экономическая деятельность находится под прикрытием СБУ.

Старым продажным кадрам (Авраменко, Еременко, Бубряк, Кузнецов, Краснов) в принципе не интересна оперативная работа и раскрытие преступлений. Остается надеяться, что с назначением нового главы Службы ситуация кардинально изменится в лучшую сторону.