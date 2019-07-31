Нова стратегія НБУ та критика Мінфіну зупинили падіння долара в Україні

За підсумками торгів у середу курс безготівкової американської валюти піднявся на 10 копійок, зупинившись ввечері в рамках 25,12-25,15 грн/$.

Про це повідомив директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний, передає UBR.ua.

25,15 грн/$ — вечірній курс, який утворився під завісу торгів. За різними оцінками, на цьому рівні було куплено-продано лише останні $40 млн.

24,96 грн/$ — домінуючий курс в першій половині дня, по якому відбулася левова частка угод на міжбанку.

Наголошується, що це цінник Нацбанку, який як і в попередні дні був головним скупником валюти. Однак працював по-новому. Зробив попередній викуп долара — ще до початку активної торгівлі на міжбанку, до 10 годин. Щоб велика продаж не приголомшила ринок спозаранку, НБУ відразу придбав $20 млн за 24,97-24,98 грн/$. Після чого відразу виставив єдиний цінник для всіх, хто захоче здавати — 24,96 грн/$. І не опускав його, як вчора. Цілий день збирав «американця» за цією ціною. За різними оцінками, придбав близько $180 млн. Може бути центробанк поміняв тактику під тиском Мінфіну, який вибухнув гучними звинуваченнями на адресу регулятора з-за постійного зміцнення гривні.

У першій половині дня майже все йшло в одні ворота. Іноземці, які оплачують сьогодні держоблігації Мінфіну, продавали долар — Нацбанк скуповував.

З експортерів були одиниці. Багато залишалися в шоці з учорашнього дня, від пробиття позначки 25 грн/$. Притримували валюту. Опам’яталися тільки після обіду. Коли нерезиденти згорнули продажу, і вийшли покупці з невеликими заявками. Виявилося, що на ринку залишилося трохи валюти. На цьому моменті відбулося підвищення ціни.

Експортери побачили несподіваний попит і останні $40 млн продали за підвищеним курсом — аж до 25,15 грн/$.

«Ранковий психологічний настрій ринку на подальшу ревальвацію змусив регулятора до більш активних дій щодо коригування курсової динаміки, в результаті котирування підросли, порадувавши експортерів», — прокоментував ситуацію Олег Курінний

Щоб підлаштовуватися під нову реальність великі корпорації працюють через форвардні контракти з банками.

«Коли експортер укладає великий контракт на поставку товару, він відразу фіксує з банком курс по форварду. Намагаються мінімізувати ризики», — зазначив фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Готівковий ринок хитався цілий день в різні сторони. Вранці ціни на продажу людей провалювалися до 24,90 грн/$, а до вечора відбулася корекція. Середній ціновий коридор виявився дуже широким — 25,10-25,30 грн/$, мінімальний цінник — на 25,0 грн/$, а максимальний — на 25,55 грн/$. Викуп валюти у населення проводиться в рамках 24,65-25,08 грн/$.

На завтра фінансисти дають для міжбанківських торгів єдиний прогноз — 25,10-25,20 грн/$.