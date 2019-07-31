У Черкасах на зустріч із Зеленським пускали не всіх і за списками, він влаштував рознос

Президент України Володимир Зеленський на початку виступу в Черкаській ОДА обурився принципом допуску людей до сесійної зали.



Зеленському поскаржилися, що в зал не пропускали деяких депутатів міської та обласної ради.

«Строго за списком? Хто складає ці списки? Пускайте відкрито людей, у чому проблема?», — сказав президент.

Після депутат облради Михайло Мушиек поскаржився на прокурора Черкаської області Сергія Овчаренка, назвавши його хабарником.

«Про реформу прокуратури складно щось говорити. Я не знаю цієї людини. Ми призначимо генерального прокурора, це йому завдання міняти прокурора. З приводу хабарів, якщо є докази, прізвища, давайте, будемо звертатися в правоохоронні органи. Ви — свідок», — сказав Зеленський депутату.

Мушиек у свою чергу заявив, що він не свідок.

«Будемо розбиратися, ми вас викличемо. Це правда. Підготуйтеся до зустрічі. Щоб це було не тільки на словах», — сказав Зеленський.