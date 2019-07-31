Нардепам у новій Раді підвищать зарплати: хто скільки отримає

Народні депутати у Верховній Раді 9-го скликання будуть отримувати заробітну плату в залежності від займаної посади.

Про те, скільки ж складе дохід народних обранців, йдеться в матеріалі «24 каналу».

Враховуючи той факт, що прожитковий мінімум з 1 липня 2019 року становить 1936 гривень, зарплата у майбутніх нардепів будуть вище, ніж у їх попередників.

Так, спікер Верховної Ради отримає 12 прожиткових мінімумів – 23 232 грн, перший заступник голови парламенту 11, 5 – 22 264 грн, заступник голови парламенту 11 – 21 296 грн, глава комітету Ради 10,5 – 20 238 грн, перший заступник і заступник голови комітету 10,3 – 19 940,80 грн, член комітету 10 – 19 360 грн.