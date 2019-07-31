Зеленський повідомив, якою буде перша завдання нового глави ГПУ

Після того, як буде призначений новий голова Генеральної прокуратури України, він повинен буде почати процедуру заміни місцевих прокурорів.

Таку заяву зробив 31 липня глава держави Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Черкас.

Відзначається, що на зустрічі президента поскаржилися на роботу прокурора області Сергія Овчаренка.

«Мені зараз складно щось говорити про прокурора. По-перше, я не знаю цієї людини. По-друге, ми призначимо нового Генерального прокурора», — заявив глава держави.

Він відзначив, що даний крок буде здійснено, коли оберуть новий парламент.

Володимир Зеленський повідомив, що він не уповноважений призначати і звільняти місцевих прокурорів.

«І це йому завдання — змінювати всіх прокурорів. Нехай Генеральна прокуратура розбирається з цим питанням», — підсумував президент.