У Житомирі водій затиснув руку поліцейського склом двері і протягнув по дорозі

У вівторок, 30 липня, в Житомирі, співробітники поліції зупинили автомобіль Renault, який рухався з включеним аварійним світлом. Про це сообщаетотдел комунікацій поліції Житомирської області.

Водій машини мав явні ознаки сп’яніння. Під час спілкування з поліцейськими чоловік відмовлявся відповідати на запитання інспекторів і надавати посвідчення на право керування авто. Потім водій підняв склопідйомник своїх дверей, затиснувши при цьому руку інспектора патрульної поліції, і різко почав рух.

В результаті він простягнув співробітника поліції за своїм автомобілем близько 35 метрів. Інспектор отримав травми, попередньо, у вигляді забитих місць, саден і розтягнення зв’язок. Йому була надана медична допомога. Водій з місця пригоди зник.

«Зараз крім адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, йому загрожує ще й кримінальна, так як за даним фактом розпочато досудове розслідування», — йдеться в повідомленні.

Розслідування цієї справи триває.