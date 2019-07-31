Довірився аборигенам і програв: чому Юрій Косюк не досяг своїх цілей в Черкаській області

Якщо хочете знати, як розвести олігарха на дуже великі гроші, вивчіть історію Юрія Анатолійовича Косюка.

В рідній Черкаській області за ці п’ять років йому не вдалося реалізувати жодного з великих бізнес-проектів. Його політичні проекти теж закінчилися провалом. Усі кандидати у Верховну Раду, які вели кампанію за підтримки власника «Нашої Ряби» – Ірина Ванникова, Євген Курбет і Владислав Голуб – програли маловідомим «Слугам народу». Найприкрішим виглядав програш депутата Голуба, шоумен Олександр Скічко обійшов його більш ніж на 20 тисяч голосів.

Чому всі старання і гроші пішли нанівець? Адже була підтримка на самому верху, були можливості впливати на кадрові призначення в життєво важныхдля бізнесу районах Черкаської області. Не було нестачі в грошах.Здавалося, бери і розвивайся. Але як відомо, кадри вирішують все. І тут розгадка стратегічної помилки власника великого холдингу – ставка на аборигенів! Аборигени як виявилося, весь час хочуть грошей і нічого не

хочуть робити.

Губернатор Юрій Ткаченко самоусунувся від проблем інвестора. І був замінений на як би лояльного Олександра Вельбивца, який обіцяв вирішити проблемні питання (як кажуть, не безоплатно). Але бізнесмену не зрозуміти, що мрія життя аборигена – отримувати свої десять тисяч доларів і нічого не робити. Глави районів, тубільці на нижньому рівні харчового ланцюжка, теж хотіли такого життя. Голова Черкаського району Анатолій Яріш хотів, але нічого не робив. Голова Чигиринського району Володимир Клименко і хотів, і навіть щось робив. Але так, що краще б він нічого не робив. Перетворити цікавий інвестиційний проект у лякаючу місцеві села загрозу – це треба вміти, дуже старатися, у нього це вийшло. Не можна віддавати свої бізнес-процеси на відкуп місцевим! Скаже будь-який бізнесмен і буде правий. Відкриваєш магазинчик в селі — або сам ставай за прилавок, або прийми як даність, що там більше вкрадуть, ніж наторгуют.

Його приклад – іншим наука. Вирушаючи у справах в Черкаську область, неодмінно беріть з собою розумних людей. І уважно вивчіть цей список аборигенів, щоб ці люди не зіпсували вам бізнес.

ОРД