Гендиректор «1+1» допустив, що може балотуватися до Київради

Кандидат у депутати від партії президента «Слуга народу», генеральний директор «1+1 media» Олександр Ткаченко допустив, що буде балотуватися в депутати Київради.

Також він не виключає, що може стати головою Київської міської державної адміністрації.

«Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація має», — сказав він.

Гендиректор «1+1» не виключив, що має намір висунути свою кандидатуру в депутати Київради.

«Питання не в тому, я хочу балотуватися чи не хочу, а в тому, що ми маємо в Києві. В Києві ми маємо кризу, і п’ять років втрачених можливостей. Я не виключаю такого варіанту», — заявив він.

Олександр Ткаченко вважає, на даний момент бюджет Києва не підконтрольний мера Віталій Кличко, «а двом людям — Вадим Столар та Максиму Микитасю».