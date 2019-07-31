«Слуг народу» спіймали за дивним заняттям у Трускавці

Майбутніх народних депутатів від президентської партії «Слуга народу», які проходять семиденне навчання в курортному Трускавці, застукали за незвичайним вправою.

Відповідне відео з’явилося на сторінці одного з учасників навчання Олександра Мариковского. Незабаром воно було видалене, але користувачі встигли скопіювати ролик



Так, один із спікерів, які проводять тренінги для «слуг народу», сказав їм пострибати на одній нозі. Народні обранці взялися виконувати умову.

«А тепер уявіть, що ви це робите все своє життя. Якщо важко, можете допомагати собі», – озвучив інструктор.

«Останній тренінг на сьогодні з елементами гімнастики. Хто не скаче, той москаль», – було сказано в коментарі до відео.