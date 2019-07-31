У Києві чоловік вирішив помститися охоронцям і «замінував» гіпермаркет

2019-й можна сміливо назвати роком мінувань. Кількість «замінованих» об’єктів в Києві вже давно перевалило за кілька сотень. Втім, не відстають від столиці та регіони. Причому кожен раз мотив для такого дитячого вчинку дивує і вражає.

Чого тільки варта історія з Вінницької області, де дівчина повідомила про закладену бомбу в супермаркеті, щоб її мати скоріше прийшла додому на застілля. А от у Києві причиною для замінованого гіпермаркету стала помста.

Повідомлення про замінування гіпермаркету надійшло у вівторок, 30 липня. Прибулі на місце правоохоронці ретельно перевірили приміщення та прилеглу територію. Зрозуміло, вибухового пристрою в будинку не виявилося, і копи розпочали пошуки «жартівника».

Вже через годину поліцейські знайшли горе-мінера. Ним виявився 34-річний уродженець Львівської області. Причому раніше чоловік із законом проблем не відчував. Вже під час спілкування з правоохоронцями чоловік розповів, що «замінував» гіпермаркет, щоб помститися.

Напередодні у чоловіка з охоронцями цього гіпермаркету виник конфлікт. І для помсти чоловік вибрав такий незвичайний спосіб. Тепер же йому і зовсім загрожує до шести років позбавлення волі. Саме така санкція передбачається частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України.