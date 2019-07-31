Під Києвом чоловік вбив товариша під час застілля

Велика кількість алкоголю під час застілля нерідко призводить до сварок, конфліктам і навіть бійок. Найчастіше агресія завершується нічим і друзі спокійно продовжують посиденьки за столом. На жаль, іноді п’яний конфлікт завершується справжньою трагедією.

Саме так закінчилося застілля у селі Підгірці під Києвом.

Як встановили слідчі, приятелі відпочивали за столом у лісосмузі неподалік від полігону твердих побутових відходів №5. У якийсь момент між ними виник словесний конфлікт. Однак він не згас сам собою, а завершився тим, що підозрюваний схопив кухонний ніж і завдав ним удар в груди товариша.

Від отриманого поранення жертва загинула. А 32-річний нападник тепер може опинитися за ґратами на термін від семи до 15 років. Саме така санкція передбачається частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.