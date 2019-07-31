При Зеленском нічого в кращу сторону в Україні не зміниться — Кошулинський

Руслан Кошулинський заявив в ефірі телеканалу ZIK, що особисто він не очікує від президентства Зеленського ніяких змін в кращу сторону. Політик зазначив, що команда президента сьогодні говорить про співпрацю з МВФ і запуску ринку землі, при цьому не піднімаючи такі питання, ефективне оподаткування великого бізнесу та заборони на виведення грошей з України в офшори.

За словами Руслана Кошулинського, при президентові Зеленском ніяких змін в кращу сторону в Україні не відбудеться. Сьогодні глава держави, так само як і члени його команди, кажуть про запуск ринку землі і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. На практиці це означає подальше зростання тарифів і нівелювання підтримки бізнесу. По суті, спершу буде серйозний піар, за яким послідує велика приватизація.

Разом з тим, ні Зеленський, ні члени його команди не піднімають такого питання, як ефективність оподаткування великого бізнесу. Крім того, у президента оминають стороною ще одне важливе питання — введення заборони на виведення грошей з України в офшори. Тому ніяких змін в кращу сторону від нинішнього глави держави чекати не варто.