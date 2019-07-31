Макаревич написав потужну пісню про ОМОНовцах, які розганяли протести в Москві

Відомий своїми опозиційними поглядами російський рок-музикант, засновник групи «Машина часу» Андрій Макаревич присвятив нову пісню протестів опозиції в Москві 27 липня.

Відео він виклав у свій Facebook.

Скажи мені, архангел, Омону атлант,

Закутий у лати, як зоряний десант,

До жаху озброєний,

Навіщо ти такий убраний?

Я знаю, навіщо тобі рація, каска,

І їдкий в балончику газ?

Скажи, для чого тобі чорна маска

З прорізами для очей?

Можливо, що ти перед внутрішнім поглядом

Малюєш себе сліпучим Зорро,

Який за фактом готовий

Мочити нерозумних ворогів.

А може бути, маска потрібна для острашки,

Щоб знали, що люди, надягли маски,

Порядок прийшли захистити,

І зовсім не схильні жартувати.

Напевно, все так. Тільки я вважаю,

Завдання у маски трохи інша:

Вона — щоб не було видно,

Коли вам стає соромно.

Стає соромно, і боляче, і шкода

Лупити беззбройних гумовою палицею,

А після в службовому будівля

На них же давати показанья.

Ответствуя перед небесним отцем,

Ти маскою вже не прикриєш особа

Там способів сховатися нема,

Коли закликають до відповіді.

І, не підводячи на Господа очей,

Ти будеш бубоніти: «виконував, мовляв, наказ,

Питання до комбатові, мовляв, до баті»…

Але ця відповідь не прокотить.