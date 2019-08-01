Ізгоняющій Путіна шаман набирає популярність в РФ

Як прийде в Москву і «вижене Путіна», говорить уродженець Якутії, «на всій планеті встановиться 1000 років благоденства і спокою»

Вже п’ять місяців шаман Олександр Габишев з Якутська йде по трасах на Москву: там він збирається «вигнати» з Кремля і планети президента країни-окупанта Володимира Путіна. Про це йдеться у сюжеті російського каналу Дощ, у якому видно, наскільки популярні ідеї чоловіки «в народі».

Габишев називає Путіна «породження темних сил», «демоном, якого природа зовсім не любить», і уточнює: з таким простими методами вже не впоратися, потрібна містична сила шамана-воїна.

«Там де він — там катаклізми, якісь теракти. Він прибулець. Не наш. Не землянин. Його оточення — це заблудлі люди. Половину народу в оману ввів, тому його друге ім’я — Лукавий. Він сильний в цьому», — вважає Габишев.

Прискоритися і прибути до Кремля раніше не вийде: чоловік каже, що «Бог велить йти пішки». Вийшов він 6 березня, а прийти має намір у серпні 2021-го: «Іду постійно по дорозі і ритуал роблю. Очищаю природу і людей, так».