У Донбасі вже більше 10 обстрілів за день

На фронті спостерігається збільшення числа порушень російської гиридной армією «хлібного» перемир’я — першої спроби встановити тишу в Донбасі при президенті Володимирі Зеленском. За 31 липня окупанти обстріляли позиції українських військових 11 разів, пише штаб операції об’єднаних сил.

Таким чином, де-факто режим «безстрокової заборони на використання будь-якої зброї» силами противника більше не дотримується, хоча поки ті витримують заборона на застосування важких озброєнь.

З цього числа вогневих провокацій чотири рази було зафіксовано застосування заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Крім цього, ворог відкрив вогонь по позиціях ВСУ з гранатометів, знарядь БМП, кулемета і стрілецької зброї.

Щодо тихо було тільки на північній ділянці фронту — лише один обстріл.

З початку 1 серпня окупанти вже двічі обстріляли позиції військових ООС.