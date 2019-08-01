РФ змушене виплатила Україні €2,3 мільйона компенсації за брудну нафту

АТ «Укртранснафта» отримала від ПАТ «Транснефть» частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук в українську ділянку нафтопроводу «Дружба».





Фото: facebook.com/ukrtransnafta



Про це повідомляє прес-служба “Укртранснафти” в Facebook.



«Укртранснафта отримала від Транснафти частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук в українську ділянку нафтопроводу «Дружба». Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, викликаний тимчасовою зупинкою транзиту в квітні», — йдеться в повідомленні.



В Укртранснафті пояснили, що розмір компенсації визначається у відповідності з додатковою угодою до чинного договору на транзит і залежить від періоду резервування російською компанією потужностей української нафтотранспортної системи, в яку потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки.