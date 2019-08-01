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РФ змушене виплатила Україні €2,3 мільйона компенсації за брудну нафту

01.08.2019

АТ «Укртранснафта» отримала від ПАТ «Транснефть» частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук в українську ділянку нафтопроводу «Дружба».


Фото: facebook.com/ukrtransnafta

Про це повідомляє прес-служба “Укртранснафти” в Facebook.

«Укртранснафта отримала від Транснафти частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук в українську ділянку нафтопроводу «Дружба». Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, викликаний тимчасовою зупинкою транзиту в квітні», — йдеться в повідомленні.

В Укртранснафті пояснили, що розмір компенсації визначається у відповідності з додатковою угодою до чинного договору на транзит і залежить від періоду резервування російською компанією потужностей української нафтотранспортної системи, в яку потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки.

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