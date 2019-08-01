Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування

Після спалаху кору Україна стоїть на порозі ще одної небезпечної інфекційної хвороби – дифтерії. За словами відомого лікара Євгена Комаровського, ця інфекція є небезпечніша від кору, адже смертність від дифтерії складає 50%. Про симптоми дифтерії, а також її профілактику та лікування читайте далі.

Дифтерія – гостра інфекційна хвороба. Переважно вона вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркових залоз. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.

Шляхи зараження

Мікроб дифтерійна паличка є збудником дифтерії. Найчастіше дифтерія поширюється при чханні, кашлянні чи диханні, заразитись нею можна також через посуд, іграшки, канцелярські товари, та інші речі, яких торкався носій.

Трапляються випадки, коли збудник дифтерії проникає в організм через слизову ока, шкіру, рани або слизові оболонки статевих органів.

До речі, носіями дифтерійної палички можуть бути люди, які не мають симптомів захворювання, але в носоглотці у них живуть, розмножуються і виділяються з кашлем і чханням небезпечні мікроорганізми.

Різновиди дифтерії

Враховуючи місця ураження дифтерійною інфекцією, виокремлюють такі форми захворювання:

Дифтерія ротоглотки (мигдалин)

Дифтерія дихальних шляхів (гортані, трахеї, бронхів)

Дифтерія носа

Дифтерія очей

Дифтерія статевих органів

Дифтерія шкіри

Три останні форми трапляються вкрай рідко. А от найпоширенішою є форма дифтерії мигдалин.

Симптоми

Перші симптоми дифтерії можуть нагадувати звичайну ангіну: біль у горлі, загальне погіршення самопочуття, підвищення температури тощо. При цьому при дифтерії на мигдалинах чи інших уражених інфекцією органах з’являється сіро-білий наліт. Коли хворий видаляє цей наліт, то рана починає кровоточити, а через деякий час наліт знову проступає.

Також при дифтерії з’являється специфічний солодкуватий запах з рота. Через деякий час уражене місце може набрякати.

Особливо небезпечно цей симптом протікає у дітей. Тоді може виникнути задуха, це може призвести навіть до смерті.

Небезпечним є не лише сама дифтерія, але й ускладнення, які вона може викликати. Зокрема, пережита хвороба може призвести до ураження центральної нервової системи (параліч дихальних м’язів: шиї, голосових зв’язок і піднебіння) та міокардитів. Внаслідок паралічу дихання людина може померти.

Лікування

Хворих навіть з підозрою дифтерії одразу ж госпіталізують в інфекційний стаціонар. Основним методом лікування є введення пацієнту антитоксичної протидифтерійної сироватки. Щоправда, перед цим хворий проходить тести на чутливість до компонентів препарату.

Паралельно з цим медики проводять дезінтоксикаційну терапію, хворому також вводять курс антибактеріальних препаратів, зокрема антибіотиків. Крім того, у цей період пацієнту треба вживати якомога більше рідини.

Профілактика та щеплення

Найефективнішим методом профілактики є щеплення. Щоправда, вакцина не дає 100% гарантії уберегти людину від ураження, однак у хворого із щепленням дифтерія протікає у значно легшій формі або симптоми можуть зовсім не проявлятись. У другому випадку людина є лише носієм.

Нині в Україні виникла серйозна проблема через велику кількість невакцинованих громадян. У цьому випадку ризикують підчепити хворобу і дорослі, які переносять дифтерію значно тяжче.

Коли не щеплений ніхто, то з вірусом люди зустрічаються в дитинстві. Коли щеплена половина, то шанси зустрітися з вірусом в дитинстві зменшуються, і вірус вражає дорослих. А дорослі хворіють набагато важче за дітей. І дорослі починають помирати,

– сказав лікар Комаровський.

Ще одним засобом профілактики є власна гігієна – треба часто мити руки, протирати предмети, які могла торкатись потенційно хвора людина, часто провітрювати приміщення, особливо якщо там перебуває велика кількість людей. І, звичайно, при перших же симптомах необхідно звернутись до лікарів – чим швидше діагностують дифтерію та почнуть лікування, тим менше шкоди вона завдасть організмові.